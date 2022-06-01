Российские McDonald’s лишат знаменитой желтой буквы «М»

Российские партнеры McDonald’s «Региональная сеть предприятий питания» и «Развитие РОСТ» будут должны снять вывески с буквой «М» со своих заведений. Об этом новый владелец российской сети ресторанов быстрого питания Александр Говор сообщил в интервью Forbes.

Он пояснил, что McDonald’s после продажи своего бизнеса в России расторгнет все субконцессии со всеми отечественными партнерами. В этой связи они будут вынуждены заключать договор концессии под новым брендом.

Запрет на использование узнаваемой символики касается не только вывесок, но и любой продукции со знаком американского бренда, отметил Говор. Ее будет необходимо утилизировать, заявил владелец.

«Мы не сможем использовать логотипы которые повторяют знак "золотые арки", а наименование нового бренда не должно напрямую указывать на бренд McDonald’s. Соглашение с корпорацией McDonald’s также предусматривает полный отказ от использования какой-либо продукции с логотипом McDonald’s: посуда, салфетки, упаковка и так далее», — отметил Говор.

Ранее РБК обратил внимание на то, что у российских ресторанов McDonald’s сменился будущий владелец — кузбасский бизнесмен Александр Говор купил 100% компании «Клуб Отель». Она ранее сообщила о намерении приобрести бизнес международной корпорации. Раньше владельцем была Светлана Говор, предположительно жена бизнесмена.