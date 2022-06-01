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36 минут назад

Работникам Tesla для удаленной работы теперь придется отпрашиваться у Илона Маска напрямую

Ferra.ru

Генеральный директор Tesla Илон Маск отправил свои работникам письмо, в котором заявил, что "удаленная работа более неприемлема”. По его словам сотрудники должны проводить в офисе не менее 40 часов в неделю, либо "покинуть Tesla". Каждую просьбу об удаленной работе он будет рассматривать лично.

Работникам Tesla для удаленной работы надо отпрашиваться у самого Маска
Фото: AP Photo / Matt RourkeAP Photo / Matt Rourke

В ответ на скриншот письма, опубликованного в Twitter, Маск не стал отрицать его подлинность и написал, что любой, кто не согласен с политикой прихода в офис, "должен притвориться, что работает в другом месте".

В своем электронном письме генеральный директор добавил, что он готов рассмотреть просьбы об удаленной работе при некоторых обстоятельствах, но указал, что такие просьбы должны быть "исключительными", чтобы быть одобренными.

"Если есть особо выдающиеся сотрудники, для которых это (работа из офиса, – прим. ред. Ferra.ru) невозможно, я буду рассматривать и утверждать такие исключения напрямую", - написал он.

По его словам, работать 40 часов очно - это "меньше, чем мы требуем от заводских рабочих".

В последующем письме, которое попало в распоряжение Electrek, генеральный директор утверждает, что его собственная история, когда он почти жил на заводе Tesla, стала причиной выживания компании.

“Чем выше ваш пост, тем более заметным должно быть ваше присутствие”, - написал он. “Конечно, есть компании, которые не требуют этого, но когда они в последний раз отгружали новый замечательный продукт? Прошло уже много времени”.

Компании,Илон Маск,
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