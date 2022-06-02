В России сократилось производство сладостей

Кондитерские изделия - единственная категория среди основных продуктов питания, которая продемонстрировала сокращение производства с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По итогам четырех месяцев текущего года производство сладостей уменьшилось в РФ на 3,4%, фабрики сократили выпуск примерно на 50 тыс. тонн год к году. В частности, это обусловлено сокращением поставок на внешние рынки, подчеркивают источник газеты.

За вышеуказанный период экспорт кондитерских изделий из России стал меньше на 40 тыс. тонн. По мнению исполнительного директора ассоциации кондитеров «Асконд» Вячеслава Лашманкина, экспорт снизился из-за проблем с логистикой, которые осложняют ввоз сырья, обертки и оборудования.

В компании «Русбренд» сообщили, что производители сладостей с начала марта повышали стоимость ингредиентов, упаковки и логистических затрат.