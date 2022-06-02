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36 минут назад

СМИ: В России сократилось производство сладостей

Лера Букина

Кондитерские изделия - единственная категория среди основных продуктов питания, которая продемонстрировала сокращение производства с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант».

В России сократилось производство сладостей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам четырех месяцев текущего года производство сладостей уменьшилось в РФ на 3,4%, фабрики сократили выпуск примерно на 50 тыс. тонн год к году. В частности, это обусловлено сокращением поставок на внешние рынки, подчеркивают источник газеты.

За вышеуказанный период экспорт кондитерских изделий из России стал меньше на 40 тыс. тонн. По мнению исполнительного директора ассоциации кондитеров «Асконд» Вячеслава Лашманкина, экспорт снизился из-за проблем с логистикой, которые осложняют ввоз сырья, обертки и оборудования.

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В компании «Русбренд» сообщили, что производители сладостей с начала марта повышали стоимость ингредиентов, упаковки и логистических затрат.

Ранее производители молочных продуктов и сока в России предупредили о возможности сокращения ассортимента в связи с нехваткой асептической упаковки. Вместе с тем в настоящее время Минпромторг России работает над устранением этой проблемы. Так, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена.

Компании,Коммерсант,Минпромторг,
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