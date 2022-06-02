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2 часа назад

В России захотели запустить «белую пятницу»

Алиса Селезнёва

Отечественные онлайн-ретейлеры приняли решение о запуске акции «белая пятница» — летнем аналоге «черной пятницы». Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) пишет ТАСС.

В России захотели запустить «белую пятницу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В совместной акции, старт которой намечен на 2 июня, примут участие «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»).

«Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение - 6 июня. Ряд ретейлеров решили продлить акцию на 10 дней», - пояснили в АКИТ.

Участники рынка рассчитывают, что акция станет ежегодной, а число компаний, которые к ней присоединятся, расширится.

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«Самое приятное в сегодняшней «белой пятнице», что многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня - это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией», - отметил президент АКИТ Артем Соколов.

После начала спецоперации на Украине западными странами были введены антироссийские санкции, что привело к нарушению логистических цепочек, падению курса рубля и резкому росту цен на бытовую технику и компьютеры. Магазины электроники отменили акции и приостановили программу рассрочки. Однако по мере стабилизации ситуации ретейл стал возвращать скидки для покупателей.

Компании,Артем Соколов,
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