В России захотели запустить «белую пятницу»

Отечественные онлайн-ретейлеры приняли решение о запуске акции «белая пятница» — летнем аналоге «черной пятницы». Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) пишет ТАСС.
В совместной акции, старт которой намечен на 2 июня, примут участие «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»).
«Первую совместную акцию решили не привязывать строго к определенной дате и не ограничивать по времени проведения, однако у большинства компаний старт 2 июня, а завершение - 6 июня. Ряд ретейлеров решили продлить акцию на 10 дней», - пояснили в АКИТ.
Участники рынка рассчитывают, что акция станет ежегодной, а число компаний, которые к ней присоединятся, расширится.
«Самое приятное в сегодняшней «белой пятнице», что многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня - это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией», - отметил президент АКИТ Артем Соколов.
После начала спецоперации на Украине западными странами были введены антироссийские санкции, что привело к нарушению логистических цепочек, падению курса рубля и резкому росту цен на бытовую технику и компьютеры. Магазины электроники отменили акции и приостановили программу рассрочки. Однако по мере стабилизации ситуации ретейл стал возвращать скидки для покупателей.