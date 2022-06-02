«Ростех» представил альтернативу SWIFT

Блокчейн-платформа CELLS, разработанная в Новосибирском институте программных систем, предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Система платформы обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты, а технология блокчейн и сертифицированные средства криптографической защиты информации обеспечивают высокий уровень надежности системы.

"Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики", - рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко .

Отмечается, что платформа CELLS обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате. На ее основе также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис "цифрового паспорта", система "цифрового ЖКХ" и другие сервисы.