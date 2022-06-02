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54 минуты назад

Ростех представил новую блокчейн-платформу, способную заменить SWIFT

ТАССиещё 1

Компания "РТ-Техприемка" госкорпорации "Ростех" представила промышленную блокчейн-платформу CELLS. Цифровая платежная система на основе новой платформы может стать альтернативой SWIFT в международных расчетах, сообщается на сайте госкорпорации.

«Ростех» представил альтернативу SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блокчейн-платформа CELLS, разработанная в Новосибирском институте программных систем, предназначена для создания экосистемы программных продуктов и сервисов на базе технологии распределенного реестра. Система платформы обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты, а технология блокчейн и сертифицированные средства криптографической защиты информации обеспечивают высокий уровень надежности системы.

"Цифровая платежная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчеты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики", - рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отмечается, что платформа CELLS обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду с возможностью многократного увеличения производительности, а также хранение и передачу мультимедиафайлов большого размера в защищенном формате. На ее основе также реализуется система хранения данных, блокчейн-платформа для создания веб-приложений, защищенных от взлома и DDOS-атак, сервис "цифрового паспорта", система "цифрового ЖКХ" и другие сервисы.

Компании,Олег Евтушенко,Ростех,
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