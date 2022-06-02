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1 час назад

Греф: после внедрения сервис-дизайна средняя скорость обслуживания в Сбере выросла на 40%

Газета.Ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах "Форума решения социальных задач" АСИ рассказал, какой эффект дает внедрение принципов сервис-дизайна в бизнес-процессы банка.

В Сбере заявили о росте производительности и скорости обслуживания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Результат редизайна клиентских путей, процессов, переосмысление продуктов измеряется как с точки зрения клиента, то есть его удовлетворенности, желания работать со Сбером, так и с точки зрения организации - ее эффективности и производительности процессов", - рассказал Греф.

Также он привел примеры.

"Приведу несколько примеров. Так в прошлом году по клиентским путям, которые прошли редизайн, средняя скорость обслуживания выросла на 40% и одновременно производительность в Сбере в 2021 году выросла на 16%. Это хорошие цифры, но мы, безусловно, намерены продолжать их улучшать", - сказал Греф.

Ранее Греф заявил, что Сбер за последние несколько лет смог создать запас прочности и накопить опыт, позволяющий ему быть надежным независимо от внешних условий.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
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