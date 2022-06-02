В Сбере заявили о росте производительности и скорости обслуживания

"Приведу несколько примеров. Так в прошлом году по клиентским путям, которые прошли редизайн, средняя скорость обслуживания выросла на 40% и одновременно производительность в Сбере в 2021 году выросла на 16%. Это хорошие цифры, но мы, безусловно, намерены продолжать их улучшать", - сказал Греф.