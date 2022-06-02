В Сбере заявили о росте производительности и скорости обслуживания

Председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах "Форума решения социальных задач" АСИ рассказал, какой эффект дает внедрение принципов сервис-дизайна в бизнес-процессы банка.
"Результат редизайна клиентских путей, процессов, переосмысление продуктов измеряется как с точки зрения клиента, то есть его удовлетворенности, желания работать со Сбером, так и с точки зрения организации - ее эффективности и производительности процессов", - рассказал Греф.
Также он привел примеры.
"Приведу несколько примеров. Так в прошлом году по клиентским путям, которые прошли редизайн, средняя скорость обслуживания выросла на 40% и одновременно производительность в Сбере в 2021 году выросла на 16%. Это хорошие цифры, но мы, безусловно, намерены продолжать их улучшать", - сказал Греф.
Ранее Греф заявил, что Сбер за последние несколько лет смог создать запас прочности и накопить опыт, позволяющий ему быть надежным независимо от внешних условий.