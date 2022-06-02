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1 час назад

McDonald's подал заявку на регистрацию нового бренда

Лера Букина

Бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации еще одного нового бренда под названием «Наше место». Об этом сообщило агентство «Москва», ссылаясь на соответствующие документы.

Это уже восьмой бренд, который компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг. Так, компания под брендом «Наше место» сможет производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки. Также можно будет открыть закусочные, кафе и рестораны с едой на вынос.

При этом в пресс-службе компании сообщили, что пока окончательного решения относительно названия руководство не приняло.

Стали известны названия блюд в обновленных «Макдоналдс»

Ранее экс-компания McDonald's направила заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Среди названий - «Точно он», «Это он» и «Компас». Также СМИ сообщали, что компания регистрирует новые названия сети ресторанов быстрого питания. Речь идет о наименованиях «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Владелец российской сети ресторанов быстрого питания Александр Говор сообщил в интервью Forbes, что российские партнеры McDonald’s «Региональная сеть предприятий питания» и «Развитие РОСТ» будут должны снять вывески с буквой «М» со своих заведений.

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