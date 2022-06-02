Назван срок открытия точек нового McDonald's в Москве

12 июня новый бренд McDonald's откроет еще минимум 14 ресторанов в Москве, помимо точки на «Пушкинской». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Всего 12 июня готовятся к открытию минимум 15 точек, включая ресторан у станции «Пушкинской». В меню не будет блюд с названиями, начинающимися на «Мак-», но будут привычные блюда на альтернативных позициях - «Чикен Премьер», «Наггетс» и бургер «Гранд». Картофель фри, «Чизбургер» и «Цезарь Ролл» сменят лишь упаковку - без фирменной желтой буквы «М», - заявил собеседник агентства.

По его словам, рестораны под новым брендом McDonald's уже возобновили работу с большинством привычных поставщиков.

«Рестораны, которые откроются под новым брендом 12 июня и будут открыты позднее, уже возобновили работу с привычными поставщиками. Продукты и раньше на 98-99% были российскими», - указал собеседник агентства.

Ранее агентство «Москва», ссылаясь на соответствующие документы, сообщило, что бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент для регистрации еще одного нового бренда под названием «Наше место».

Это уже восьмой бренд, который компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг. Так, компания

под брендом «Наше место» сможет производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки. Также можно будет открыть закусочные, кафе и рестораны с едой на вынос.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом.