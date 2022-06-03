Директор Nestle ответил на требование Зеленского прекратить работу в России

"Мы отреагировали очень быстро, например, немедленно закрыли все бутики Nespresso. Разногласия касаются наших основных продуктов, и мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население должно продолжать получать питание", - сказал Шнайдер, подчеркивая, что геополитические вопросы должны решаться "не за счет самых слабых в населении".