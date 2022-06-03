Burger King попал в ловушку и не может уйти из России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не смогла выйти из партнерства с РФ после своего заявления об уходе с российского рынка. Дело в том, что компания не может предложить хорошие условия для продажи бизнеса существующим франчайзи в связи с санкционными ограничениями, сообщает агентство Reuters.

Ранее многие западные компании, в том числе и сеть ресторанов Burger King, объявили о временном уходе с российского рынка в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Глава материнской компании Burger King Дэвид Шир отмечал, что сеть не может уйти с российского рынка, поскольку корпорация имеет трех партнеров по совместным предприятиям в России. Однако, он заявил, что Restaurant Brands International намерена продать свою долю в бизнесе, несмотря на то, что это займет некоторое время, передает «Ридус».