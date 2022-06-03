Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

В России зафиксировали сокращение ассортимента бытовой техники и электроники

Lenta.ruиещё 2

В России ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника. Это происходит на фоне заявлений ряда зарубежных компаний о сворачивании своего бизнеса в стране, а также из-за логистических сложностей при поставках комплектующих. Об этом сообщает РБК.

В магазинах сократился ассортимент техники и электроники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Что касается именно товаров, то максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.

После ухода известных зарубежных брендов с российского рынка, ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».

Минпромторг разрешил параллельный импорт некоторых товаров в Россию в начале мая. В их число вошли автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав — всего 50 групп товаров.

Компании,М.Видео,Минпромторг,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители