В магазинах сократился ассортимент техники и электроники

В России ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника. Это происходит на фоне заявлений ряда зарубежных компаний о сворачивании своего бизнеса в стране, а также из-за логистических сложностей при поставках комплектующих. Об этом сообщает РБК.

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Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Что касается именно товаров, то максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды. Речь идет о смартфонах, телевизорах, посудомоечных машинах, встраиваемых холодильниках и духовых шкафах.

После ухода известных зарубежных брендов с российского рынка, ретейлеры начали завозить в страну «серую» электронику, используя схему параллельного импорта, который подразумевает ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. О начале тестовых закупок товаров таким путем открыто заявила сеть «М.Видео».