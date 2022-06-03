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1 час назад

В Nestlé рассказали требованиях Зеленского оставить Россию без шоколада

Мария Иванова

Гендиректор Nestlé Марк Шнайдер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский призывал его к полной остановке работы в России, но Nestlé не стала этого делать, так как поддерживает фундаментальное право на питание. Об этом он рассказал в интервью Blick.

Стало известно о просьбе Зеленского к главе Nestlé
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шнайдер отметил, что на фоне украинского кризиса Nestlé немедленно закрыла в РФ все кофейные бутики Nespresso.

«Когда дело дошло до предметов роскоши, мы отреагировали очень быстро <…>. Разногласия [с Зеленским] касаются наших основных продуктов, мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население необходимо продолжать кормить», - подчеркнул он.

Глава компании заявил, что конфликты не должны «вестись на спинах самых слабых слоев населения».

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В России у Nestlé около семи тысяч сотрудников. Шнайдер отметил, что после начала кризиса компания сократила ассортимент до продуктов первой необходимости, таких как детское и лечебное питание.

«Этими продуктами мы подтверждаем свою ответственность перед россиянами и право на доступ к продуктам питания. Несмотря ни на что, мы продолжаем выплачивать заработную плату всем нашим сотрудникам», - заключил Шнайдер.

Ранее Зеленский заявил, что компании, которые прекратили свою деятельность в РФ, могут продолжить работу в его стране. Обращаясь к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, Зеленский заявил, что «любая компания, покидающая Россию, может выйти на украинский рынок, и выиграет от этого, полностью поддержав свободу».

Компании,Марк Шнайдер,Владимир Зеленский,
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