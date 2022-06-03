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1 час назад

Владелец нового McDonald's назвал срок открытия всех ресторанов

Лера Букина

Все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев. Об этом заявил в интервью Forbes новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор.

«У нас план жесткий и амбициозный - за два месяца открыть все рестораны сети», - указал он.

По словам Говора, в настоящее время к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов. Он отметил, что еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько - подальше, в центральной России.

«Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план - в ближайшие годы увеличить сеть до тысячи ресторанов по стране», - подчеркнул новый владелец сети.

По словам Говора, первый ресторан откроют в Москве 12 июня. Он подчеркнул, что Минпромторг выступил с инициативой приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом.

«Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», - указал Говор.

Он добавил, что компанию уже включили в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Раскрыты подробности о новом меню McDonald’s после открытия

Ранее Александр Говор сообщил, что российские партнеры McDonald’s «Региональная сеть предприятий питания» и «Развитие РОСТ» будут должны снять вывески с буквой «М» со своих заведений.

Компании,Видео,Александр Говор,Минпромторг,
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