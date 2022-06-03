Западным инвесторам могут запретить владеть букмекерами

Граждане недружественных стран не могут быть инвесторами или бенефициарами букмекерских контор, организаторов лотерей и других проектов, связанных с финансами. Об этом говорится в законопроекте, который внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев. Первое рассмотрение поправок пройдёт 7 июня.

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Представители «Единой России» хотят внести изменения в закон о государственном регулировании азартных игр. Первый текст предложения они опубликовали ещё 12 мая, но комитет по экономической политике посоветовал отредактировать документ. Вторую версию проекта Госдума рассмотрит 7 июня.

Авторы документа хотят запретить иностранным гражданам получать доход от азартных игр, за которые платят россияне. Депутаты считают поправки «весьма актуальными в условиях усиливающегося санкционного давления». Запрет коснётся лишь представителей 48 недружественных стран, список которых правительство предоставило в марте.

Если поправки в закон одобрят, то изменения затронут таких букмекеров, как «1хСтавка» (имеет офшорный счёт на Кипре) и «Лига ставок» (15% уставного капитала приходится на британскую компанию KHML Holding Ltd), отметил РБК. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в России работают 30 букмекеров с лицензией на организацию азартных игр, и у семи из них есть иностранные инвесторы.