«Роснефть» подала в суд на Forbes

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Роснефть» к американской компании Forbes Media LLC, издателю авторитетного финансово-экономического журнала. Об этом следует из информации на сайте картотеки арбитражных дел.

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Иск поступил в суд в четверг, 2 июня, но к производству он пока не принят. Также в материалах суда пока не приводятся ни предмет, ни основания иска.

Известно, что дело передано судье Анне Мищенко, которая специализируется на делах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В конце мая стало известно, что Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации компании «Роснефть» к телеканалу «Дождь». Иск касался новости о возможном выделении компании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру проекта «Восток Ойл», написанной со ссылкой на материал агентства Bloomberg. «Роснефть» назвала данную информацию ложной.