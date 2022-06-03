Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

«Роснефть» подала в суд на Forbes

Lenta.ruиещё 1

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Роснефть» к американской компании Forbes Media LLC, издателю авторитетного финансово-экономического журнала. Об этом следует из информации на сайте картотеки арбитражных дел.

«Роснефть» подала в суд на Forbes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иск поступил в суд в четверг, 2 июня, но к производству он пока не принят. Также в материалах суда пока не приводятся ни предмет, ни основания иска.

Известно, что дело передано судье Анне Мищенко, которая специализируется на делах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

В конце мая стало известно, что Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации компании «Роснефть» к телеканалу «Дождь». Иск касался новости о возможном выделении компании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестиций в инфраструктуру проекта «Восток Ойл», написанной со ссылкой на материал агентства Bloomberg. «Роснефть» назвала данную информацию ложной.

В марте издание Forbes опровергло размещенную ранее информацию о том, что проектам «Роснефти» может потребоваться госфинансирование.

Компании,Анна Мищенко,Фонд национального благосостояния,Роснефть,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители