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1 час назад

Российский ТРЦ потребовал через суд у H&M 24 млн рублей

Майк Габриелян

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» подал иск к H&M на 24 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Российский ТРЦ потребовал через суд у H&M 24 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

В документе отмечается, что управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») подала иск в марте, а позже ходатайствовала об уточнении суммы исковых требований.

Спор между ТРЦ «Гринвич» и H&M начался, когда осенью прошлого года в торговом центре был закрыт магазин компании. Представители H&M заявили, что арендодатель незаконно отключил электроэнергию в помещении. Шведы потребовали 123 млн рублей за «упущенную выгоду».

«Гринвич» подал встречный иск о взыскании с магазина долга за аренду - 21,5 млн руб.

Сейчас в деле назначена экономическая экспертиза. Судебное разбирательство назначено на 8 июня.

Накануне стало известно, что арбитражный суд обязал шведского ретейлера H&M освободить в течение пяти дней помещение в московском парке «Остров мечты» и выплатить более 500 млн руб. компенсации оператору парка.

Компании,
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