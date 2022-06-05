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40 минут назад

Бывший «Макдоналдс» начал искать новых сотрудников

Lenta.ru

Рестораны, ранее принадлежавшие компании «Макдоналдс», вновь начали нанимать сотрудников. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, объявления о поиске новых сотрудников появились на ряде бывших ресторанов сети. Такое объявление размещено и на бывшем флагманском ресторане, расположенном на Пушкинской площади.

Условия работы и оплаты в принадлежавших ранее «Макдоналдс» российских ресторанах не называются.

Ранее сообщалось, что новый владелец российских ресторанов сети Александр Говор продолжает платить зарплату всем сотрудникам. По его словам, только в самом бывшем «Макдоналдс» зарплату продолжают платить 51 тысяче работников.

«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России в середине марта. 16 мая было объявлено об окончательном уходе сети из России.

Позднее стало известно, что российское подразделение «Макдоналдса» выкупил сибирский бизнесмен и один из франчайзи в регионе Александр Говор. Предполагается, что рестораны возобновят работу 12 июня.

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