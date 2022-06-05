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22 часа назад

Калининградский «Мираторг» начнет продавать полуфабрикаты для «McDonalds» под собственным брендом

Kaskad.tv

«Мираторг» начнет продавать полуфабрикаты для «McDonalds» под собственным брендом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областное правительство.

Калининградский «Мираторг» начнет продавать полуфабрикаты для «McDonalds» под собственным брендом
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

«В последние месяцы в связи с секционной политикой и закрытием ресторанов “Макдональдс”, завод снизил производство продукции на 30%. Это заставило руководство искать новые варианты сохранения производства и рабочих мест», — сообщили в пресс-службе.

Компания уже провела модернизацию завода, чтобы расширить ассортимент продаваемых полуфабрикатов. Куриные крылышки и котлеты в панировочных сухарях уже можно найти на прилавках магазинов Калининградской области. В будущем «Мираторг» планирует поставлять продукцию и в российские магазины. Пока что существует проблема с ростом себестоимости производства из-за текущих условий на рынке и изменение логистических цепочек.

Ранее kaskad.tv сообщал, что правительство региона собирается поддержать компанию «Атлантис», которая также поставляла товары для «МакДоналдса». Средства предприятию выделят на строительство молочного завода по производству сыров для полуфабрикатов.

Компании,McDonald's,Мираторг,
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