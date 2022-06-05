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32 минуты назад

Обновленный «Макдоналдс» объявил о начале найма сотрудников

Майк Габриелян

Руководство обновленного «Макдоналдса» возобновило прием сотрудников на работу. Об этом сообщают «Известия».

Издание обратило внимание, что в Москве появились уличные объявления, приглашающие трудоустроиться в «Макдоналдс». В частности, подобное объявление можно видеть на здании ресторана на Пушкинской площади.

«Ведется прием на работу», - гласит оно.

При этом требования к соискателям и размер заработной платы не уточняются.

Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил 3 июня, что перезапуск бывшей сети McDonald's в России планируется в течение двух месяцев. Сейчас к работе готовы уже 840 ресторанов. В Москве первый ресторан заработает 12 июня.

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Ранее стало известно о разработке нового названия для бывшей сети McDonald’s. Не исключено, что в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Россияне в соцсетях предложили свои варианты: «МакДак», «Доминис», «Весело и вкусно», «Точно он».

Компании,Видео,Александр Говор,McDonald's,
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