Руководство обновленного «Макдоналдса» возобновило прием сотрудников на работу. Об этом сообщают «Известия».

Издание обратило внимание, что в Москве появились уличные объявления, приглашающие трудоустроиться в «Макдоналдс». В частности, подобное объявление можно видеть на здании ресторана на Пушкинской площади.

«Ведется прием на работу», - гласит оно.

При этом требования к соискателям и размер заработной платы не уточняются.

Новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил 3 июня, что перезапуск бывшей сети McDonald's в России планируется в течение двух месяцев. Сейчас к работе готовы уже 840 ресторанов. В Москве первый ресторан заработает 12 июня.