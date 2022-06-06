"Боржоми" столкнулась с невозможностью выплаты зарплаты

Компания IDS Borjomi Georgia, владеющая заводами по розливу минеральной воды "Боржоми", не может выплачивать большей части ее сотрудников заработную плату, так как банковские счета заморожены. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

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"На данном этапе заводы №1 и №2 по розливу "Боржоми" работают с минимальной нагрузкой, только для грузинского рынка. <...> Вам известно, что счета компании заморожены, из-за чего у нас ограниченный финансовый ресурс, и в первую очередь мы выплачиваем зарплаты тем сотрудникам, которые на данном этапе участвуют в процессе производства", - сказано в заявлении.

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Ранее в понедельник, сотрудники компании "Боржоми", большая часть которых бастует с 31 мая, стали пикетировать входы в заводы, чтобы тем самым не дать возможность администрации компании вывозить готовую продукцию.

Требованием бастующих является восстановление на рабочих местах 49 человек, которые ранее были уволены, и выплата им зарплаты. Кроме того, они требуют заключения новых трудовых договоров, в которых был бы указан бессрочный характер соглашения. Сотрудники "Боржоми" также хотят, чтобы их никто не запугивал и не шантажировал.

29 апреля компания IDS Borjomi Georgia опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции на Украине. 19 мая компания IDS Borjomi International сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми". Переговоры по передаче акций идут до сих пор.