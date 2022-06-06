ЕС обеспечил «Газпрому» рекордные дивиденды за всю историю

Множественные сомнения Европейского союза по введению эмбарго на российские энергоресурсы обеспечили РФ высокую прибыль от продажи нефти и газа. Об этом сообщил экономист Лукаш Кованда в колонке для чешского издания iDNES.cz, передает РИА Новости.

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Он отметил, что в этом году «Роснефть» и «Газпром» выплатят рекордные дивиденды за всю историю. По его словам, запрет на поставки газа и нефти не нанес ущерба России, а даже наоборот. Кованда подчеркнул, что ЕС помогал РФ получать высокую прибыль, так как регулярно грозился ввести эмбарго. Подобными заявлениями ЕС поднял мировые цены на нефть и газ, а эмбарго так и не ввел.

«Поэтому Россия продавала много и дорого. Так будет продолжаться до конца года», — прогнозирует Кованда.

Он обратил внимание на то, что разногласия в Европейском союзе тоже благоприятствовали российским энергетическим компаниям. Кроме того, объявление о постепенном отказе от поставок российской нефти привело к укреплению рубля.