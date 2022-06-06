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1 час назад

Российские рестораны могут остаться без крепкого импортного алкоголя

Алиса Селезнёва

Перебои с поставками привели к «вымыванию складов» и тому, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит только до осени. Об этом со ссылкой на омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергея Миронова пишет «Прайм».

Рестораны могут остаться без крепкого импортного алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, уже остро чувствуется нехватка рома, виски и вермута.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились», - пояснил Сергей Миронов.

Он отметил, что перебои и проблемы связаны с прекращением поставок в Россию крупными игроками, владеющими заводами Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другими. Сейчас распродаются остатки, а «когда пойдет новый алкоголь и откуда — никто не знает», констатировал Миронов.

«Если мы хотим чтобы он заехал, нужно на государственном уровне принять разрешения на завоз и учет, чтобы такой алкоголь не начали «разливать в гаражах», иначе именно к этому все придет, но это ведь никому не нужно», - подчеркнул омбудсмен.

По словам Сергея Минорона, для восполнения объемов импортного алкоголя в России необходимо налаживание новых обходных путей поставок его через третьи страны, а также жесткие правила и регулирование.

Крупные иностранные компании начали заявлять о прекращении деятельности в России посла начала спецоперации на Украине. 6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, которые будут разрешены для параллельного импорта в Россию. В перечень попали, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

Компании,Сергей Миронов,Минпромторг,
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