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1 час назад

Грузовые компании сообщили о риске банкротств

Лера Букина

Грузовые компании предупредили о риске банкротств на рынке из-за падения тарифов на их услуги и роста цен на расходные материалы в связи с санкциями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на транспортные предприятия.

Грузовые компании сообщили о риске банкротств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ситуация грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка.

Индекс грузоперевозок FTL.РФ, отражающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям по стране, упал с начала марта к 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта. Например, на маршруте Санкт-Петербург - Москва перевозчики используют тариф 33,3 рубля за километр, что на 34,3% меньше, чем три месяца назад.

В апреле страны ЕС перестали пускать грузовой автотранспорт из России из-за спецоперации РФ на Украине. В результате система логистики, которая формировалась десятки лет, изменилась, указывают специалисты.

Как заявил в мае глава Минтранса Виталий Савельев, ограничения «практически поломали всю отрасль в стране», в этой связи власти страны вынуждены искать новые коридоры.

Часть грузов уже переориентировали на морские порты, другие отправляют по железной дороге, однако о полном восстановлении поставок речи не идет.

Компании,Виталий Савельев,Минтранс РФ,ЕС,
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