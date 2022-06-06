В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России выступил с инициативой на законодательном уровне ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов. Об этом сообщают «Известия».

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Предложение прозвучало на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России, которое состоялось 31 мая.

«Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, ограничение доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т.п.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — отмечается в рабочей версии протокола заседания.

При этом конкретные цифры по доле самолетов, которые следует оставить в эксплуатации, не приводятся, заявил изданию председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков.

По словам главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, итоговый протокол заседания с предложениями будет направлен председателю правительства России или курирующему авиапром вице-премьеру Юрию Борисову.