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47 минут назад

В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing

Лера Букина

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России выступил с инициативой на законодательном уровне ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов. Об этом сообщают «Известия».

В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение прозвучало на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России, которое состоялось 31 мая.

«Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, ограничение доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т.п.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — отмечается в рабочей версии протокола заседания.

При этом конкретные цифры по доле самолетов, которые следует оставить в эксплуатации, не приводятся, заявил изданию председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков.

По словам главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, итоговый протокол заседания с предложениями будет направлен председателю правительства России или курирующему авиапром вице-премьеру Юрию Борисову.

Ранее с конца февраля западные страны решили коллективно ввести ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Кроме того, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками.

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