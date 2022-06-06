В России предложили ограничить число самолетов Airbus и Boeing

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей России выступил с инициативой на законодательном уровне ограничить число эксплуатируемых в России иностранных самолетов. Об этом сообщают «Известия».
Предложение прозвучало на совместном заседании экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей России, которое состоялось 31 мая.
«Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей (ограничение поставок запчастей, ограничение доступа к авиационным тренажерам, технической документации и т.п.), рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок», — отмечается в рабочей версии протокола заседания.
При этом конкретные цифры по доле самолетов, которые следует оставить в эксплуатации, не приводятся, заявил изданию председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков.
По словам главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, итоговый протокол заседания с предложениями будет направлен председателю правительства России или курирующему авиапром вице-премьеру Юрию Борисову.
Ранее с конца февраля западные страны решили коллективно ввести ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Кроме того, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками.