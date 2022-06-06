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26 минут назад

Сервис Dow Jones перестал поставлять банкам РФ информацию о санкциях

Лера Букина

Один из крупнейших сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones прекратил поставку российским банкам комплаенс-информации о клиентах. Так, он лишил возможности узнать, попали ли они в санкционные списки, сообщает РБК со ссылкой на два банка РФ, не попавших под ограничения Запада.

Сервис Dow Jones перестал поставлять банкам РФ информацию о санкциях
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Risk & Compliance от Dow Jones направил кредитным организациям РФ уведомление о прекращении сотрудничества.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — заявил представитель одного из банков.

Он отметил, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физических и юридических лиц, введенных рядом государств, обновляет и продает эти данные банкам пакетом.

По словам источника РБК, все крупные российские банки сотрудничали с Dow Jones.

Ранее Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. Помимо отказа стран ЕС от импорта российской нефти, в него вошло отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.

Компании,Московский кредитный банк,Россельхозбанк,ЕС,
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