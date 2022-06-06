Сервис Dow Jones перестал поставлять банкам РФ информацию о санкциях

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — заявил представитель одного из банков.