Сервис Dow Jones перестал поставлять банкам РФ информацию о санкциях

Один из крупнейших сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones прекратил поставку российским банкам комплаенс-информации о клиентах. Так, он лишил возможности узнать, попали ли они в санкционные списки, сообщает РБК со ссылкой на два банка РФ, не попавших под ограничения Запада.
Отмечается, что Risk & Compliance от Dow Jones направил кредитным организациям РФ уведомление о прекращении сотрудничества.
«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», — заявил представитель одного из банков.
Он отметил, что Dow Jones агрегирует сведения о санкциях против физических и юридических лиц, введенных рядом государств, обновляет и продает эти данные банкам пакетом.
По словам источника РБК, все крупные российские банки сотрудничали с Dow Jones.
Ранее Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против России. Помимо отказа стран ЕС от импорта российской нефти, в него вошло отключение от SWIFT ряда банков, в частности, Россельхозбанка, Московского кредитного банка, а также белорусского Банка развития.