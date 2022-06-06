"Газпром" отказался от моратория на банкротство

"Газпром" принял решение отказаться от моратория на банкротство, следует из материалов на "Федресурсе".

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"Настоящим Публичное акционерное общество "Газпром" в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявляет об отказе от применения в отношении ПАО "Газпром" моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, <…> и вносит сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве", - говорится в сообщении.

Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года, на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов (он будет действовать шесть месяцев — до 1 октября 2022 года).

При этом компания сохранила право на выплату дивидендов. Ранее Банк России пояснял, что подпавшие под действие моратория акционерные общества на годовых собраниях вправе принять решения об объявлении дивидендов за прошлый год, но выплатить их после окончания действия моратория или отказа от него. При этом в период действия моратория вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года должен быть рассмотрен на годовом общем собрании акционеров.