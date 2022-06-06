Стали известны зарплаты сотрудников нового McDonald's

Ресторан McDonald's, который располагается рядом со станцией московского метро «Пушкинская», оставил без изменения уровень заработной платы сотрудников. Об этом сообщает «Прайм».

По словам собеседников агентства, каждый ресторан ведет прием сотрудников самостоятельно, однако заработная ставка осталась на уровне 215 рублей в час.

«Работать можно не больше месячной нормы. Она каждый месяц разная. 160 часов минимальная (месячная норма — ред.)», — отметили в ресторане.

Следовательно, итоговая сумма в месяц может достигать порядка 34,4 тыс. рублей до вычета налогов. Сотрудникам предлагаются

смены от четырех до девяти часов.

Сейчас рестораны набирают работников ПБО (предприятия быстрого обслуживания). В их обязанности входит работа на прилавке, в зале и на кухне. Ориентировочно они выходят на работу 12 июня.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны.