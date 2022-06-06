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1 час назад

Стали известны зарплаты сотрудников нового McDonald's

Лера Букина

Ресторан McDonald's, который располагается рядом со станцией московского метро «Пушкинская», оставил без изменения уровень заработной платы сотрудников. Об этом сообщает «Прайм».

По словам собеседников агентства, каждый ресторан ведет прием сотрудников самостоятельно, однако заработная ставка осталась на уровне 215 рублей в час.

«Работать можно не больше месячной нормы. Она каждый месяц разная. 160 часов минимальная (месячная норма — ред.)», — отметили в ресторане.

Следовательно, итоговая сумма в месяц может достигать порядка 34,4 тыс. рублей до вычета налогов. Сотрудникам предлагаются

смены от четырех до девяти часов.

Раскрыты подробности о новом меню McDonald’s после открытия

Сейчас рестораны набирают работников ПБО (предприятия быстрого обслуживания). В их обязанности входит работа на прилавке, в зале и на кухне. Ориентировочно они выходят на работу 12 июня.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Компании,Видео,Александр Говор,
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