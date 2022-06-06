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1 час назад

"Украинские желдороги" захотели получить российского производителя вагонов

Елена Прошина

Глава «Укрзализныця» («Украинских железных дорог») Александр Камышин сообщил, что компания претендует на управление российской частью Крюковского вагоностроительного завода. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Укррудпром», передает «Прайм».

Украина захотела получить российского производителя вагонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если доля КВСЗ переходит в АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов), мы будем претендовать на то, чтобы "Укрзализныця" стала управляющей компанией этим пакетом акций», — приводятся в материале слова Камышина.

Он добавил, что передача пакета акций, принадлежащих России, в управление госкомпании Украины поспособствует появлению новых контрактов. По его словам, «Укрзализныця» важно «оказать влияние на стратегические и технологические решения».

Компании,Александр Камышин,Укрзализныця,
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