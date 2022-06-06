Украина захотела получить российского производителя вагонов

Глава «Укрзализныця» («Украинских железных дорог») Александр Камышин сообщил, что компания претендует на управление российской частью Крюковского вагоностроительного завода. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием «Укррудпром», передает «Прайм».
«Если доля КВСЗ переходит в АРМА (агентство по розыску и менеджменту активов), мы будем претендовать на то, чтобы "Укрзализныця" стала управляющей компанией этим пакетом акций», — приводятся в материале слова Камышина.
Он добавил, что передача пакета акций, принадлежащих России, в управление госкомпании Украины поспособствует появлению новых контрактов. По его словам, «Укрзализныця» важно «оказать влияние на стратегические и технологические решения».