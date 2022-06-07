В РФ занялись разработкой новых мер для удержания IT-специалистов

Льготы для программистов предложили распространить на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих программное обеспечение (ПО). Соответствующую инициативу госкорпорация «Ростех» направила в Минцифры. В числе возможных мер — субсидирование до 50% стоимости аренды жилья и выплата гарантированного государством ежемесячного дохода.

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«Госкорпорация [„Ростех“] призвала субсидировать из региональных бюджетов 30—50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы», — пишут «Известия».

Кроме того, госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим. Сейчас правом на получение льгот обладают только структуры, в выручке которых доходы от разработки ПО занимают 90%. Подобные меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ, указано в обращении «Ростеха».