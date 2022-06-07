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56 минут назад

В РФ занялись разработкой новых мер для удержания IT-специалистов

Ura.Ru

Льготы для программистов предложили распространить на IT-специалистов, работающих во всех компаниях, а не только в продающих программное обеспечение (ПО). Соответствующую инициативу госкорпорация «Ростех» направила в Минцифры. В числе возможных мер — субсидирование до 50% стоимости аренды жилья и выплата гарантированного государством ежемесячного дохода.

В РФ занялись разработкой новых мер для удержания IT-специалистов
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Госкорпорация [„Ростех“] призвала субсидировать из региональных бюджетов 30—50% стоимости аренды жилья для сотрудников отрасли, у которых нет собственной квартиры или дома. Также авторы инициативы предложили установить гарантированный государством ежемесячный доход IT-специалиста по месту работы», — пишут «Известия».

Кроме того, госкорпорация предложила распространить меры поддержки для технологических компаний на фирмы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерным оборудованием и софтом, деятельностью по обследованию и экспертизе компьютерных систем, обучением пользователей и многим другим. Сейчас правом на получение льгот обладают только структуры, в выручке которых доходы от разработки ПО занимают 90%. Подобные меры позволят сохранить не только равные и конкурентные условия найма сотрудников в IT, но и избежать их оттока из ключевых отраслей экономики РФ, указано в обращении «Ростеха».

Ранее стало известно, что правительство России будет поддерживать программистов и других работников IT-отраслей льготами и налоговыми послаблениями. В частности, для работников этой сферы запустят программу льготной ипотеки и предоставят отсрочку от армии. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись обратно на родину после своего отъезда.

Компании,Владимир Путин,Ростех,Правительство РФ,
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