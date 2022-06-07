Умер бывший президент Sony Нобуюки Идэи

"Господин Идэи внес огромный вклад в развитие компании как глобальной корпорации. Я до сих пор поражаюсь его прозорливости, особенно в том, что он предвидел влияние интернета и активно содействовал цифровизации компании Sony. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность господину Идэи за его огромный вклад и достижения, а также выразить свои искренние соболезнования его родственникам", - отметил нынешний глава Sony Кэнъитиро Ёсида.