Сеть пиццерий Pizza Hut проведет ребрендинг в России

Польский холдинг Amrest, владевший франшизой американских пиццерий Pizza Hut в России, продал этот бизнес компании «Ной-М». Об этом рассказал «Коммерсант».

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Сделку одобрил владелец бренда - американская Yum! Brands. Как отмечает газета, теперь компания может потребовать, чтобы сеть сменила название.

Купившую пиццерии компанию «Ной-М» основали топ-менеджеры группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши» и T.G.I. Friday’s.

В России работает около 70 пиццерий под брендом Pizza Hut. По данным источника «Коммерсанта» на рынке, около 39 точек развивают франчайзи, а остальными польская Amrest управляла самостоятельно.

Собеседники газеты заявили, что в ресторанах Pizza Hut будет проведен ребрендинг, но новое название пока неизвестно.

«Коммерсант» отмечает, что еще до начала украинского кризиса Yum! Brands была недовольна результатами Pizza Hut в России.

8 марта Yum! Brands, которой также принадлежит бренд KFC, объявила о заморозке инвестиций в российский бизнес. Также компания приостановила работу принадлежащих ей заведений KFC в стране, но большинство ресторанов продолжили работу.