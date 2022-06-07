Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
56 минут назад

Сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России

Мария Иванова

Польский холдинг Amrest, владевший франшизой американских пиццерий Pizza Hut в России, продал этот бизнес компании «Ной-М». Об этом рассказал «Коммерсант».

Сеть пиццерий Pizza Hut проведет ребрендинг в России
Фото: ReutersReuters

Сделку одобрил владелец бренда - американская Yum! Brands. Как отмечает газета, теперь компания может потребовать, чтобы сеть сменила название.

Купившую пиццерии компанию «Ной-М» основали топ-менеджеры группы «Ростик», развивающей рестораны «IL Патио», «Планета суши» и T.G.I. Friday’s.

В России работает около 70 пиццерий под брендом Pizza Hut. По данным источника «Коммерсанта» на рынке, около 39 точек развивают франчайзи, а остальными польская Amrest управляла самостоятельно.

Собеседники газеты заявили, что в ресторанах Pizza Hut будет проведен ребрендинг, но новое название пока неизвестно.

«Коммерсант» отмечает, что еще до начала украинского кризиса Yum! Brands была недовольна результатами Pizza Hut в России.

8 марта Yum! Brands, которой также принадлежит бренд KFC, объявила о заморозке инвестиций в российский бизнес. Также компания приостановила работу принадлежащих ей заведений KFC в стране, но большинство ресторанов продолжили работу.

В России около тысячи ресторанов KFC, почти все они управляются независимыми собственниками по договорам лицензирования или франшизы.

Компании,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители