Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
2 часа назад

В России наметилась смена пищевого лидера

Lenta.ruиещё 1

На российском пищевом рынке наметилась смена лидера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Infoline Food&Drinks. Первое место по объему выручки может потерять филиал американской PepsiCo.

В России наметилась смена пищевого лидера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из главных факторов ухудшения позиций PepsiCo, как пишет «Коммерсантъ», стал отказ от продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7Up и Mirinda с одновременным намерением заменить их существующими и новыми локальными марками. Такое решение PepsiCo приняла на фоне российской спецоперации на Украине и нарастающих западных санкций.

Помимо газированных напитков, компания выпускает в России молочную продукцию, чипсы и другие продукты питания. По итогам 2021 года ее выручка составила 252,4 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше по сравнению с 2020-м.

Среди претендентов на часть доли PepsiCo и на лидерство на российском рынке специалисты выделяют два холдинга: «Эфко» и «Русагро». Первый производит соусы, растительные масла, а также растительные аналоги молочных и мясных продуктов, второй — мясо, сахар, масложировую продукцию.

Выручка «Эфко» в 2021 году выросла на 56 процентов, до 223 миллиардов рублей, «Русагро» — на 40 процентов, до 229,9 миллиарда рублей.

Компании,Коммерсант,Эфко,Русагро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители