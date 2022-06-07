Сотрудники Wildberries рассказали о «тюремных» порядках досмотра на складах

«За столько лет к самой процедуре досмотра уже относишься нормально. Но сам факт: мы стоим в нижнем белье, так еще и оттягиваем его в разные стороны, лишь прикрывая рукой интимные места. А охрана заглядывает. Ну, в общем, мало приятного», - сказала она.