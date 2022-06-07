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2 часа назад

Сотрудники Wildberries рассказали о «тюремных» порядках досмотра на складах

Вероника Полынина

Сотрудники складов маркетплейса Wildberries пожаловались на «тюремные» порядки досмотра на проходных, сообщает «Лента.ру».

Сотрудники Wildberries рассказали о «тюремных» порядках досмотра на складах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам сотрудников, всех мужчин и женщин заставляют раздеваться до нижнего белья перед началом рабочего дня и после его окончания. От процедуры освобождены работники кухни, начальство и беременные женщины при предоставлении соответствующей справки.

Одна из сотрудниц сравнила условия досмотра с тюремными.

«Они (охранники – прим. ред.) унижают, орут матом, складывается ощущение, что ты в тюрьме, а не на работе. Видимо женщин-охранниц набирают из бывших работников колоний», - рассказала собеседница.

Досмотр с раздеванием действует на складах Wildberries в Подольске, Электростали, Казани и других местах. Целью процедуры называют предотвращение воровства со складов.

По словам работников, несогласных с раздеванием нет, руководство в качестве альтернативы предлагает лишь увольнение. По словам одной из сотрудниц, со временем к процедуре привыкаешь, хотя она остается неприятной.

«За столько лет к самой процедуре досмотра уже относишься нормально. Но сам факт: мы стоим в нижнем белье, так еще и оттягиваем его в разные стороны, лишь прикрывая рукой интимные места. А охрана заглядывает. Ну, в общем, мало приятного», - сказала она.

Ранее видео с раздетыми до трусов людьми на проходной Wildberries опубликовал телеграм-канал Baza.

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