Сотрудники Wildberries рассказали о «тюремных» порядках досмотра на складах

Сотрудники складов маркетплейса Wildberries пожаловались на «тюремные» порядки досмотра на проходных, сообщает «Лента.ру».
По словам сотрудников, всех мужчин и женщин заставляют раздеваться до нижнего белья перед началом рабочего дня и после его окончания. От процедуры освобождены работники кухни, начальство и беременные женщины при предоставлении соответствующей справки.
Одна из сотрудниц сравнила условия досмотра с тюремными.
«Они (охранники – прим. ред.) унижают, орут матом, складывается ощущение, что ты в тюрьме, а не на работе. Видимо женщин-охранниц набирают из бывших работников колоний», - рассказала собеседница.
Досмотр с раздеванием действует на складах Wildberries в Подольске, Электростали, Казани и других местах. Целью процедуры называют предотвращение воровства со складов.
По словам работников, несогласных с раздеванием нет, руководство в качестве альтернативы предлагает лишь увольнение. По словам одной из сотрудниц, со временем к процедуре привыкаешь, хотя она остается неприятной.
«За столько лет к самой процедуре досмотра уже относишься нормально. Но сам факт: мы стоим в нижнем белье, так еще и оттягиваем его в разные стороны, лишь прикрывая рукой интимные места. А охрана заглядывает. Ну, в общем, мало приятного», - сказала она.
Ранее видео с раздетыми до трусов людьми на проходной Wildberries опубликовал телеграм-канал Baza.