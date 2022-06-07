Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России

Deutsche Bank с начала специальной военной операции на Украине и введения санкций вывез из России до 1 500 IT-специалистов с семьями, сообщает газета Financial Times.
"Это была не эвакуация Стандартное перемещение персонала, но, очевидно, более масштабное, чем обычно", - сообщил источник издания из финансовой организации.
Вместе с IT-специалистами была произведена релокация отдела кадров и юридического отдела российского подразделения Deutsche Bank. В целом из России в Германию переехали до 2 000 тысяч человек.
Ранее в России допустили снижение ставок по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%. Минцифры опубликовало список банков, которые участвуют в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В перечне 49 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк.