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1 час назад

FT: Deutsche Bank вывез из России до 1,5 тыс. IT-специалистов с семьями

Газета.Ru

Deutsche Bank с начала специальной военной операции на Украине и введения санкций вывез из России до 1 500 IT-специалистов с семьями, сообщает газета Financial Times.

Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это была не эвакуация Стандартное перемещение персонала, но, очевидно, более масштабное, чем обычно", - сообщил источник издания из финансовой организации.

Источники: Google вывозит сотрудников из России

Вместе с IT-специалистами была произведена релокация отдела кадров и юридического отдела российского подразделения Deutsche Bank. В целом из России в Германию переехали до 2 000 тысяч человек.

Ранее в России допустили снижение ставок по льготной ипотеке для IT-специалистов до 1%. Минцифры опубликовало список банков, которые участвуют в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. В перечне 49 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Газпромбанк.

Компании,Тинькофф банк,Альфа-банк,Банк ВТБ,Газпромбанк,Google,Сбербанк России,
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