Deutsche Bank вывез сотни IT-специалистов из России

Deutsche Bank с начала специальной военной операции на Украине и введения санкций вывез из России до 1 500 IT-специалистов с семьями, сообщает газета Financial Times.

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"Это была не эвакуация Стандартное перемещение персонала, но, очевидно, более масштабное, чем обычно", - сообщил источник издания из финансовой организации.

Вместе с IT-специалистами была произведена релокация отдела кадров и юридического отдела российского подразделения Deutsche Bank. В целом из России в Германию переехали до 2 000 тысяч человек.