«Газпром» попал под санкции Новой Зеландии

Новая Зеландия ввела санкции в отношении нескольких десятков компаний из России и Белоруссии, в том числе под новые ограничения попал «Газпром», заявила глава министерства иностранных дел страны Наная Махута. Ее заявление приводится на сайте правительства страны.

Фото: ТАСС ТАСС

«Одно из государственных предприятий — "Газпром", крупнейшая компания страны и ключевой источник российских экспортных доходов за счет продажи газа. Мы также ввели санкции в отношении предприятий, которые разрабатывают оружие и военные технологии», — уточнила Махута.

Она также добавила, что речь идет о 44 предприятиях, шесть из которых — белорусские. Лицам из Новой Зеландии будет запрещено работать с попавшими под санкции компаниями.