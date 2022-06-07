Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

«Газпром» попал под санкции Новой Зеландии

Lenta.ru

Новая Зеландия ввела санкции в отношении нескольких десятков компаний из России и Белоруссии, в том числе под новые ограничения попал «Газпром», заявила глава министерства иностранных дел страны Наная Махута. Ее заявление приводится на сайте правительства страны.

«Газпром» попал под санкции Новой Зеландии
Фото: ТАССТАСС

«Одно из государственных предприятий — "Газпром", крупнейшая компания страны и ключевой источник российских экспортных доходов за счет продажи газа. Мы также ввели санкции в отношении предприятий, которые разрабатывают оружие и военные технологии», — уточнила Махута.

Она также добавила, что речь идет о 44 предприятиях, шесть из которых — белорусские. Лицам из Новой Зеландии будет запрещено работать с попавшими под санкции компаниями.

«Газпрому» ограничили возможность покупать российский газ

11 мая Махута объявила об ограничениях в отношении еще нескольких организаций и ряда граждан. В санкционные списки внесены 85-й главный центр специальной службы главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и российское «Агентство интернет-исследований». Ранее Веллингтон ввел ограничения против 170 членов Совета федерации и шести оборонных предприятий России, российских финансовых учреждений, Центрального банка России.

Компании,Банк России,Генштаб,Газпром,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители