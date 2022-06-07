«Лукойл» будет развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом - Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», - указано в сообщении.