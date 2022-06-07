«Лукойл» будет развивать сеть АЗС Shell в РФ под финским брендом

«Лукойл» намерен перевести более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil. Об этом сообщила российская компания.
Процесс ребрендинга АЗС уже начался. Отмечается, что завод смазочных материалов в Тверской области, который перешел в собственность «Лукойла» в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.
«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом - Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», - указано в сообщении.
В конце мая «Лукойл» закрыл сделку по покупке активов дочерней компании британско-голландской Shell «Шелл Нефть». Российская компания получила сеть АЗС и завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Директор сегмента downstream Shell Хайберт Вигевено заявил, что более 350 сотрудников «Шелл Нефти» продолжат работу в компании.