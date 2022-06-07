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1 час назад

«Газпром» попал под санкции в Новой Зеландии

Лера Букина

Власти Новой Зеландии расширили санкции на еще 44 компании из России и Белоруссии, включая «Газпром» и шесть белорусских оборонных предприятий. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Газпром» попал под санкции Новой Зеландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута заявила, что «крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций», попавших под санкции, играют решающую роль в разжигании украинского кризиса.

Министр уточнила, что в санкционные списки Новой Зеландии также входят физические лица.

Закон о санкциях в отношении России, единогласно принятый парламентом страны в марте, допускает широкий спектр мер, включая запрет на въезд, заморозку активов, запрет на финансовые операции, а также запреты для российских кораблей и самолетов.

В апреле Махута объявила о новых санкциях против 18 крупнейших российских банков и финансовых учреждений, включая Центральный банк.

«Газпрому» ограничили возможность покупать российский газ

Глава МИД Новой Зеландии отмечала, что часть из попавших под санкции организаций принадлежат государству, часть - связаны с олигархами, российским оборонным сектором и Крымом.

Компании,Банк России,Газпром,
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