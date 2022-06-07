Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
24 минуты назад

В России подскочили цены на мороженое

Лера Букина

В России цена мороженого в вафельном стаканчике за пять месяцев поднялась на 20% и составила 61,9 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса облачной фискализации «АТОЛ Онлайн».

В России подскочили цены на мороженое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам производителей, подорожание мороженого обусловлено повышением себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Так, подорожали стабилизаторы и эмульгаторы, которые российские производители мороженого в основном закупают в Дании, немного – в Италии. Кроме того, изменилась в большую сторону стоимость гофрокартона для коробок, гибкой упаковки. Увеличились и расходы на запчасти.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в стране не прогнозируется дальнейшего повышения цен на мороженое.

Ранее министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян заявил, что в 2022 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и бананов. При этом, по его словам, в ходе весенне-полевых работ уже были посеяны более 90% сахарной свеклы. Камалян подчеркнул, что страны Евразийского союза обеспечивают лишь половину потребностей российского рынка по ягодам и фруктам, в то время как остальной объем продуктов поставляется из третьих стран.

Компании,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители