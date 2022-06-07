В России подскочили цены на мороженое

В России цена мороженого в вафельном стаканчике за пять месяцев поднялась на 20% и составила 61,9 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса облачной фискализации «АТОЛ Онлайн».

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По словам производителей, подорожание мороженого обусловлено повышением себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Так, подорожали стабилизаторы и эмульгаторы, которые российские производители мороженого в основном закупают в Дании, немного – в Италии. Кроме того, изменилась в большую сторону стоимость гофрокартона для коробок, гибкой упаковки. Увеличились и расходы на запчасти.

Вместе с тем аналитики отмечают, что в стране не прогнозируется дальнейшего повышения цен на мороженое.