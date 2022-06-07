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35 минут назад

В Wildberries сообщили о возможном ребрендинге

Лера Букина

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг названия компании на русском языке. Соответствующее заявление было сделано на форуме «Неделя российского ретейла».

В Wildberries сообщили о возможном ребрендинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», - отметила Бакальчук.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума заявил, что в ретейле и промышленности - засилье иностранных наименований. Вместе с тем представители бизнеса отмечали, что за счет иностранных названий продажи растут, так как в обществе сложилась традиция воспринимать иностранные названия как более престижные.

Wildberries является крупнейшим онлайн-ретейлером России. Он работает на рынке с 2004 года. Компания присутствует по всех регионах России, а также ряде зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Оборот Wildberries в 2021 году увеличился на 93%, до 844 млрд рублей.

Ранее пользователи Wildberries начали жаловаться на штрафы за возврат товаров. Сообщалось, что с некоторых взыскали 100 рублей даже за возврат бракованных вещей. В компании заявили, что с 2020 года тестируют разные модели доставки.

Компании,Татьяна Бакальчук,Денис Мантуров,
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