В Wildberries сообщили о возможном ребрендинге

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг названия компании на русском языке. Соответствующее заявление было сделано на форуме «Неделя российского ретейла».

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«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», - отметила Бакальчук.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе форума заявил, что в ретейле и промышленности - засилье иностранных наименований. Вместе с тем представители бизнеса отмечали, что за счет иностранных названий продажи растут, так как в обществе сложилась традиция воспринимать иностранные названия как более престижные.

Wildberries является крупнейшим онлайн-ретейлером России. Он работает на рынке с 2004 года. Компания присутствует по всех регионах России, а также ряде зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Оборот Wildberries в 2021 году увеличился на 93%, до 844 млрд рублей.