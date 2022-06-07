Раскрыты планы H&M по сокращению сотрудников в РФ

Магазины шведского ретейлера одежды H&M не откроются как минимум до сентября, пишет телеграм-канал Mash.

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По информации издания, российских сотрудников компании предупредили, что с июля могут начаться сокращения. Будут закрываться магазины, которые до приостановки работы бренда в марте были наименее прибыльными. Вещи из таких магазинов уже перенаправляют на склады и оттуда отправляют в торговые точки на территории Казахстана.

Утверждается, что шведская сеть не хочет продавать российский бизнес новому владельцу и менять название магазинов.

В настоящее время руководство компании организует для сотрудников разнообразные тренинги. Кроме того, персонал периодически работает в торговых залах, перевешивая одежду, чтобы магазины были готовы открыться в любой момент. Эти мероприятия проводятся до открытия торговых центров во избежание слухов о возобновлении работы ретейлера в РФ.