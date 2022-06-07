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1 час назад

IBM прекратит деятельность в России

Лера Букина

Американская компания IBM объявила о прекращении работы в России. Соответствующее заявление сделал гендиректор компании Арвинд Кришна, передает РИА Новости.

«Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», - подчеркнул он.

6 марта IBM сообщила, что прекращает продажу программного обеспечения в России и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями. Сообщалось, что с такой инициативой выступили сотрудники. 8 марта IBM заявила, что на время прекращает деятельность в России. Решение руководство объяснило тем, что РФ инициировала спецоперацию на Украине.

IBM основали в 1911 году. Сначала компания производила весы, сырорезки и перфорационные машины. В 1943 году IBM выпустила свой первый компьютер, а в 1981-м — первый персональный компьютер IBM PC. В настоящее время компания является производителем и поставщиком аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Московский офис IBM открыли в 1974 году.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

Компании,Видео,IBM,
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