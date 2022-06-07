Дмитрий Чернышенко заявил о резком росте числа аккредитованных ИТ-компаний

Чернышенко заявил, что число аккредитованных ИТ-компаний выросло в семь раз
Благодаря мерам поддержки и инструментам нацпрограммы «Цифровая экономика» количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний с начала 2021 года выросло в семь раз. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«По итогам VII ежегодной конференции ЦИПР, которая недавно прошла в Нижнем Новгороде, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу до 1 августа подготовить еще дополнительные меры поддержки для внедрения российских ИТ-продуктов и программно-аппаратных комплексов. Это очень правильное решение — эффект от таких мер для нас очевиден. Как пример, благодаря господдержке за полтора года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в семь раз. Если на начало 2021 года их было чуть больше четырех тысяч, то на конец года — уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре числится около 28 тысяч организаций ИТ- индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников», — отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что в прошлом году по поручению президента Владимира Путина запустили 62 меры поддержки ИТ-отрасли. В этом году по указу главы государства был разработан план поддержки индустрии в условиях внешнего санкционного давления.
В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в 2021 году 57 проектов российских ИТ-компаний получили гранты на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, 73 проекта воспользовались льготными кредитами на сумму 49,5 миллиардов рублей.