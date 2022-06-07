Дмитрий Чернышенко заявил о резком росте числа аккредитованных ИТ-компаний

«По итогам VII ежегодной конференции ЦИПР, которая недавно прошла в Нижнем Новгороде, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу до 1 августа подготовить еще дополнительные меры поддержки для внедрения российских ИТ-продуктов и программно-аппаратных комплексов. Это очень правильное решение — эффект от таких мер для нас очевиден. Как пример, благодаря господдержке за полтора года количество аккредитованных отечественных ИТ-компаний выросло в семь раз. Если на начало 2021 года их было чуть больше четырех тысяч, то на конец года — уже 14 тысяч. В настоящий момент в реестре числится около 28 тысяч организаций ИТ- индустрии. По итогам прошлого года увеличились также их доходы и уровень заработной платы сотрудников», — отметил Дмитрий Чернышенко.