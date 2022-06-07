McDonald's подал заявку на регистрацию новых логотипов

Владельцы бывших ресторанов быстрого питания McDonald's в России подали заявку на регистрацию двух новых логотипов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что под новыми товарными знаками компания собирается выпускать еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, различные напитки, коробки из бумаги и картонную упаковку, а также зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки. В пресс-службе корпорации подчеркнули, что зеленый, оранжевый и красный – «варианты возможных логотипов».

По словам главного специалиста отдела внешних коммуникаций Роспатента Ирины Басс, McDonald's подал семь заявок на регистрацию товарных знаков: «Это он», «Точно он», «Компас», «Свободная касса», «Только так», «Тот самый», «Весело и вкусно».

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.