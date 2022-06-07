Стало известно, когда заработает обновленный McDonald’s

Первые точки обновленного McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и области уже с 12 июня. Всего планируется открытие 15 заведений. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что первыми откроют свои двери для москвичей рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Также заведения сети начнут работу в Одинцово, Химках и в Реутово.

В компании отметили, что в ближайшее время также откроются и другие точки McDonald’s по всей России. О датах и времени открытия ресторанов в других регионах, их новых названиях и планах на будущее в компании пообещали объявить дополнительно.