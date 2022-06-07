Стало известно, когда заработает обновленный McDonald’s

Первые точки обновленного McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и области уже с 12 июня. Всего планируется открытие 15 заведений. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что первыми откроют свои двери для москвичей рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Также заведения сети начнут работу в Одинцово, Химках и в Реутово.
В компании отметили, что в ближайшее время также откроются и другие точки McDonald’s по всей России. О датах и времени открытия ресторанов в других регионах, их новых названиях и планах на будущее в компании пообещали объявить дополнительно.
Ранее сообщалось, что в обновленном McDonald’s уберут из меню все блюда с названиями, начинающимися на «Мак-«, но оставят привычные в альтернативных позициях — «Чикен Премьер», «Наггетс» и бургер «Гранд», «Чизбургер», «Цезарь Ролл» и другие. Также сменят упаковку — на ней больше не будет фирменной желтой буквы «М».