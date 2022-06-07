ВТБ продал свою долю в холдинге «СТС Медиа»

ВТБ продал «Национальной медиа группе» (НМГ) свою долю в холдинге «СТС Медиа», который управляет телеканалами СТС и «Домашний». При этом покупатель сообщил, что сделка состоялась до введения санкций в отношении банка — то есть до марта 2022 года. Сумму покупки в «Национальной медиа группе» не раскрыли. Кроме СТС и «Домашнего», «СТС Медиа» управляет телеканалами «Че», CTC Love и CTC Kids.

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По итогам января — апреля 2022 года в крупных российских городах СТС занимал шестое место среди самых популярных каналов, «Домашний» — седьмое. Общая среднесуточная доля СТС, «Домашнего», «Че» и «CTC Love» среди зрителей старше четырёх лет равнялась 9,6%, заявили в Mediascope.

До 2015 года мажоритарным владельцем «СТС Медиа» была шведская компания Modern Times Group. Однако затем в России изменили закон о СМИ и запретили иностранцам владеть больше 20% в учредителях российских СМИ. Modern Times Group продала контрольный пакет российскому бизнесмену Ивану Таврину — за 75% «СТС Медиа» он отдал около 14 млрд рублей. В 2018 году Таврин уступил пакет НМГ и ВТБ за 18 млрд рублей. По данным РБК, оставшиеся 25% холдинга принадлежат кипрской компании Telcrest Investments Ltd, один из акционеров которой — ВТБ. Осталась ли эта доля у госбанка сейчас — неизвестно.