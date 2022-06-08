IBM начала сворачивать бизнес в России

Американская корпорация IBM, которая ранее приостановила работу в России на фоне введенных против страны западных санкций, начала сворачивать деятельность на территории РФ. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны, передает РИА Новости со ссылкой на сайт одного из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения.

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Как говорится в сообщении, глава IBM предупредил о «приостановке всего бизнеса в России» в связи с боевыми действиями на территории Украины и введенных против РФ санкций.

«По мере усугубления последствий войны и роста неопределенности относительно ее влияния в долгосрочной перспективе мы приняли решение планомерно свернуть деятельность IBM в России», — заявил Кришна. Он добавил, что этот процесс начнется немедленно и повлечет за собой увольнение местных сотрудников. По его словам, руководство компании сочло такой подход «необходимым и правильным».

Кришна отметил, что соответствующее решение позволит IBM оценить долгосрочные перспективы и оценить свою готовность к ним.