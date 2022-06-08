Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
2 часа назад

IBM начала сворачивать бизнес в России

Елена Прошина

Американская корпорация IBM, которая ранее приостановила работу в России на фоне введенных против страны западных санкций, начала сворачивать деятельность на территории РФ. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны, передает РИА Новости со ссылкой на сайт одного из крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения.

IBM начала сворачивать бизнес в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, глава IBM предупредил о «приостановке всего бизнеса в России» в связи с боевыми действиями на территории Украины и введенных против РФ санкций.

«По мере усугубления последствий войны и роста неопределенности относительно ее влияния в долгосрочной перспективе мы приняли решение планомерно свернуть деятельность IBM в России», — заявил Кришна. Он добавил, что этот процесс начнется немедленно и повлечет за собой увольнение местных сотрудников. По его словам, руководство компании сочло такой подход «необходимым и правильным».

Кришна отметил, что соответствующее решение позволит IBM оценить долгосрочные перспективы и оценить свою готовность к ним.

Источник в местном представительстве сообщил РИА Новости, что одними из последних в IBM были сокращены сотрудники отдела службы поддержки. Им выразили признательность за годы работы в компании.

Компании,IBM,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители