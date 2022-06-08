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1 час назад

Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с иностранными партнерами

Лера Букина

Онлайн-ретейлер Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с международными партнерами. Это сделано в рамках новой финансовой политики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Wildberries перешел на расчеты в нацвалютах с иностранными партнерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистане – в сумах», — указано в сообщении.

Новая финансовая политика касается как продавцов, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров. Так, компания сможет поддержать представителей локального бизнеса на зарубежных рынках.

«Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу… Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям — поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг названия компании на русском языке. Соответствующее заявление было сделано на форуме «Неделя российского ретейла».

Wildberries является крупнейшим онлайн-ретейлером России. Он работает на рынке с 2004 года. Компания присутствует по всех регионах России, а также ряде зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

Компании,Татьяна Бакальчук,
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