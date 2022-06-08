"Почта Сербии" ведет переговоры с "Яндексом" о запуске доставки

"Скажем, существует параллель, касающаяся российских технологий, мы сейчас ведем переговоры с "Яндексом" на тему введения той системы и технологии, которую "Яндекс" уже продал во многих местах многим почтам. Это система и способ оптимизации системы посылок. [Благодаря системе] вы заранее знаете, сколько у вас посылок, сколько поступит в будущем, и вы эти посылки при помощи машины точно распределите по кварталам, и эта технология, все просчитав, заранее вам скажет, сколько курьеров и где нужно в данный момент, чтобы оптимально их использовать для доставки посылок. В довершение ко всему курьеры видят в специальной программе список посылок, которые надо доставить, и оптимальный маршрут доставки с учетом пробок", - сообщил Джорджевич.