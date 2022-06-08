"Почта Сербии" ведет переговоры с "Яндексом" о запуске доставки

"Почта Сербии" ведет переговоры с компанией "Яндекс" о запуске в Сербии системы доставки посылок, разработанной российской компанией. Пилотный проект планируется запустить 1 июля, сообщил в интервью корреспонденту ТАСС и.о. генерального директора "Почты Сербии" Зоран Джорджевич.
"Скажем, существует параллель, касающаяся российских технологий, мы сейчас ведем переговоры с "Яндексом" на тему введения той системы и технологии, которую "Яндекс" уже продал во многих местах многим почтам. Это система и способ оптимизации системы посылок. [Благодаря системе] вы заранее знаете, сколько у вас посылок, сколько поступит в будущем, и вы эти посылки при помощи машины точно распределите по кварталам, и эта технология, все просчитав, заранее вам скажет, сколько курьеров и где нужно в данный момент, чтобы оптимально их использовать для доставки посылок. В довершение ко всему курьеры видят в специальной программе список посылок, которые надо доставить, и оптимальный маршрут доставки с учетом пробок", - сообщил Джорджевич.
Гендиректор сербской почты выразил уверенность, что после проверки работы системы в Белграде она будет запущена по всей стране. "Сейчас мы находимся в процессе переговоров. На последней встрече 30 мая мы обсуждали сроки запуска пилотного проекта, сейчас идет обсуждение поставок техники, по сегодняшней оценке, примерный срок запуска пилотного проекта - 1 июля, один месяц пилотный проект будет проверяться в Белграде. Я не сомневаюсь, что это работает, предполагается, что после этого через пару месяцев это бы было применено полностью и повсеместно по всей Сербии", - сказал он.
"Я знаю, что эта технология "Яндекса" функционирует и в России, и это то, что мы очень хотели бы использовать здесь, у нас в Сербии. Чужой опыт, чужие знания, мы хотим это использовать и запустить у нас", - подчеркнул он.
Джорджевич рассказал, что за последние 15 месяцев "Почта Сербии" прошла через серьезные реформы и стала прибыльной. Приоритетом предприятия является развитие почты на современных технических основаниях, а также комфорт клиентов. Так, в период пандемии "Почта Сербии" сделала скачок в развитии услуг доставки, которые ранее в стране находились в зачаточном состоянии.