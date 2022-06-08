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19 минут назад

Опубликовано возможное меню обновленного McDonald’s

Лера Букина

Telegram-канал Shot опубликовал возможное меню обновленного McDonald’s.

Опубликовано возможное меню обновленного McDonald’s
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в нем останутся стрипсы, креветки, цезарь-ролл, снэк-боксы, сырные палочки и утренние маффины. На десерт будут предложены пирожки, яблочное пюре «Агуша», мороженое, коктейль.

Ранее «Известия» сообщили, что McDonald's запустит продажи в онлайне уже 12 июня, приложение в AppStore будет называться «Мой бургер», на иконке будет изображено данное блюдо.

Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу компании, ранее сообщило, что владельцы бывших ресторанов быстрого питания McDonald's в России подали заявку на регистрацию двух новых логотипов. Отмечается, что под новыми товарными знаками компания собирается выпускать еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, различные напитки, коробки из бумаги и картонную упаковку, а также зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки. В пресс-службе корпорации подчеркнули, что зеленый, оранжевый и красный – «варианты возможных логотипов».

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны.

19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Компании,Александр Говор,
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