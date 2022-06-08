"Яндекс Маркет" начал продавать подержанные товары люксовых брендов

Онлайн-ретейлер "Яндекс Маркет" выходит на рынок перепродажи бывших в употреблении люксовых и премиальных товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"На "Яндекс Маркете" теперь можно купить бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов - сервис показывает такие товары в новом разделе "Ресейл", - сказал собеседник агентства.

Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt. Предполагается, что цена на "Маркете" составляет 50% от исходной. "Маркет" планирует развивать направление и добавит в ассортимент одежду и обувь. Уже сейчас на Маркете можно купить сумки Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и других брендов.

На сегодняшний день "Маркет" продает бывшие в употреблении смартфоны и премиальные аксессуары. Маркет планирует расширять ассортимент б/у товаров в категориях электроники и бытовой техники, одежды и обуви, детских и спортивных товаров, а также товаров для дома и ремонта, добавили в пресс-службе.