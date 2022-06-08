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1 час назад

"Яндекс Маркет" начал продавать подержанные товары люксовых брендов

ТАСС

Онлайн-ретейлер "Яндекс Маркет" выходит на рынок перепродажи бывших в употреблении люксовых и премиальных товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс Маркет" начал продавать подержанные товары люксовых брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На "Яндекс Маркете" теперь можно купить бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов - сервис показывает такие товары в новом разделе "Ресейл", - сказал собеседник агентства.

Первым партнером маркетплейса стала платформа TheCultt. Предполагается, что цена на "Маркете" составляет 50% от исходной. "Маркет" планирует развивать направление и добавит в ассортимент одежду и обувь. Уже сейчас на Маркете можно купить сумки Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и других брендов.

На сегодняшний день "Маркет" продает бывшие в употреблении смартфоны и премиальные аксессуары. Маркет планирует расширять ассортимент б/у товаров в категориях электроники и бытовой техники, одежды и обуви, детских и спортивных товаров, а также товаров для дома и ремонта, добавили в пресс-службе.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что "Яндекс Маркет" начал продавать бывшие в употреблении сумки от известных люксовых брендов - Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Balenciaga, Bottega, средняя цена товаров там превышает 100 тысяч рублей.

Компании,Louis Vuitton,Chanel,
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